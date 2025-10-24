 Aller au contenu
Politique internationale
Négociations commerciales rompues

«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»

par 98.5

0:00
6:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 octobre 2025 16:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ça pourrait être catastrophique si le président ne veut pas revenir à la table»
Le premier ministre canadien Mark Carney et le président américain Donald Trump / AP/Evan Vucci

L’annonce de Donald Trump sur l’arrêt des négociations commerciales avec le Canada est une très mauvaise nouvelle pour le secteur manufacturier alors que plusieurs entreprises sont actuellement gravement touchées par des tarifs, certains à la hauteur de 50%.

Écoutez Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

«Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour les entreprises manufacturières», dit-elle.

«Je dirais même que ça pourrait être catastrophique si le président américain ne veut pas revenir à la table de négociation. La vérité, c'est que, depuis le mois d'août, on a des tarifs supplémentaires sur plusieurs produits, plus de 400 produits d'acier et d'aluminium. Des produits comme les cabinets de cuisine et de salle de bain, le bois d'œuvre, les camions, les autobus... Donc, on n'est pas dans une bonne situation. Ça s'est empiré depuis quelques semaines et on espérait vraiment pouvoir avoir une entente. Maintenant, il va falloir trouver des solutions pour soutenir nos entreprises dans cette période difficile.»

Julie White

Et les conséquences pourraient être désastreuses pour certaines compagnies.

«Est-ce qu'on a visé les bons éléments à la table de négociation? Il faut y réfléchir, certainement, parce qu'on a des entreprises manufacturières qui, si ça perdure des mois, jusqu'à la renégociation de l'accord de libre-échange, ne passeront tout simplement pas à travers.»

Vous aimerez aussi

Salle de bal: «C'est un projet de vanité, comme Louis XIV avec Versailles»
La commission
Salle de bal: «C'est un projet de vanité, comme Louis XIV avec Versailles»
0:00
12:05
Une salle de bal... qui ne coûtera rien aux Américains
Le Québec maintenant
Une salle de bal... qui ne coûtera rien aux Américains
0:00
7:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Rattrapage
Revers de 6-5 contre les Oilers
Martin St-Louis est-il à blâmer, lui aussi?
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Rattrapage
La vie en Hugorama
Les meilleurs déguisements de l'Halloween d'Hugo Meunier
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Rattrapage
Série mondiale
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
Rattrapage
La loi spéciale du gouvernement
«J'analyse ça en me disant que la CAQ a perdu la tête, probablement»
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
Rattrapage
Rejet de la plainte de Cogeco Média et Bell Média
«Le CRTC n'a pas eu le courage d'exercer ses propres règles» -Caroline Jamet
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
Rattrapage
Le film Deliver Me from Nowhere
«C'était une partie très personnelle et très sombre de sa vie»
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
Rattrapage
L'Avalanche avec le chandail des Nordiques
«Les Nordiques, ce sera toujours Québec avec un accent aigu» -Biz
«Les médecins accusent le gouvernement d'encourager une médecine fast-food»
Rattrapage
Loi spéciale défendue par Dubé
«Les médecins accusent le gouvernement d'encourager une médecine fast-food»
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
Rattrapage
Série mondiale
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
«Le gouvernement met les médecins dans une prison» -Dr. Vincent Oliva
Rattrapage
Loi spéciale
«Le gouvernement met les médecins dans une prison» -Dr. Vincent Oliva
«C'est très mélodique, accrocheur, et on reste dans l'esprit du rock»
Rattrapage
Nouvel album des Trois accords
«C'est très mélodique, accrocheur, et on reste dans l'esprit du rock»
Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause
Rattrapage
Guerre commerciale
Trump rompt les négociations avec le Canada: une publicité mise en cause
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
Réforme de la rémunération des médecins
Recours à une loi spéciale: «C'est un gouvernement soviétique» -Dr Vincent Oliva
Une saison de plus de 100 points pour les Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une saison de plus de 100 points pour les Canadiens?