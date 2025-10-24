Négociations commerciales rompues

L’annonce de Donald Trump sur l’arrêt des négociations commerciales avec le Canada est une très mauvaise nouvelle pour le secteur manufacturier alors que plusieurs entreprises sont actuellement gravement touchées par des tarifs, certains à la hauteur de 50%.
Écoutez Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
«Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour les entreprises manufacturières», dit-elle.
«Je dirais même que ça pourrait être catastrophique si le président américain ne veut pas revenir à la table de négociation. La vérité, c'est que, depuis le mois d'août, on a des tarifs supplémentaires sur plusieurs produits, plus de 400 produits d'acier et d'aluminium. Des produits comme les cabinets de cuisine et de salle de bain, le bois d'œuvre, les camions, les autobus... Donc, on n'est pas dans une bonne situation. Ça s'est empiré depuis quelques semaines et on espérait vraiment pouvoir avoir une entente. Maintenant, il va falloir trouver des solutions pour soutenir nos entreprises dans cette période difficile.»
Et les conséquences pourraient être désastreuses pour certaines compagnies.
«Est-ce qu'on a visé les bons éléments à la table de négociation? Il faut y réfléchir, certainement, parce qu'on a des entreprises manufacturières qui, si ça perdure des mois, jusqu'à la renégociation de l'accord de libre-échange, ne passeront tout simplement pas à travers.»