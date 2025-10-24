Négociations commerciales rompues

L’annonce de Donald Trump sur l’arrêt des négociations commerciales avec le Canada est une très mauvaise nouvelle pour le secteur manufacturier alors que plusieurs entreprises sont actuellement gravement touchées par des tarifs, certains à la hauteur de 50%.

Écoutez Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

«Ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour les entreprises manufacturières», dit-elle.