Politique internationale
États-Unis

Une démocrate devient la première mairesse de Miami depuis 1998

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 décembre 2025 17:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a confirmé mercredi après-midi la saisie d’un pétrolier vénézuélien, potentiellement en route vers Cuba, évoquant des raisons non précisées et des spéculations sur des stupéfiants ou une pression sur le régime Maduro.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les Américains interceptent un pétrolier vénézuélien;
  • À Miami, Elin Higgins devient la première mairesse démocrate depuis 1998, marquant un changement politique important dans le sud de la Floride;
  • Une démocrate du Michigan propose la destitution de Robert Kennedy jr., mais l’initiative est jugée opportuniste et sans chance d’aboutir, les républicains contrôlant les deux chambres.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

