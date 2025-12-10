États-Unis

Le président américain Donald Trump a confirmé mercredi après-midi la saisie d’un pétrolier vénézuélien, potentiellement en route vers Cuba, évoquant des raisons non précisées et des spéculations sur des stupéfiants ou une pression sur le régime Maduro.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les Américains interceptent un pétrolier vénézuélien;
- À Miami, Elin Higgins devient la première mairesse démocrate depuis 1998, marquant un changement politique important dans le sud de la Floride;
- Une démocrate du Michigan propose la destitution de Robert Kennedy jr., mais l’initiative est jugée opportuniste et sans chance d’aboutir, les républicains contrôlant les deux chambres.