États-Unis

Le président américain Donald Trump a confirmé mercredi après-midi la saisie d’un pétrolier vénézuélien, potentiellement en route vers Cuba, évoquant des raisons non précisées et des spéculations sur des stupéfiants ou une pression sur le régime Maduro.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés