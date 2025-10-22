 Aller au contenu
Société
Offre «globale et finale» du gouvernement

«La Fédération des médecins spécialistes la rejette catégoriquement»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2025 16:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté mercredi la nouvelle offre «globale et finale» du gouvernement provincial aux médecins.

Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr Vincent Oliva, a réagi en conférence de presse à la dernière proposition.

Écoutez le journaliste de Cogeco nouvelles Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«La Fédération des médecins spécialistes, c'est très clair, rejette catégoriquement la plus récente offre présentée par le gouvernement. On dit être estomaqué par le contenu de cette offre, qu'il n'y a rien de nouveau, qu'on fait une forme de recyclage et qu'il y a même certains reculent dans cette offre présentée ce matin.»

Philippe Bonneville

