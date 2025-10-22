Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté mercredi la nouvelle offre «globale et finale» du gouvernement provincial aux médecins.

Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Dr Vincent Oliva, a réagi en conférence de presse à la dernière proposition.

Écoutez le journaliste de Cogeco nouvelles Philippe Bonneville brosser le portrait de la situation, mercredi, au micro de Philippe Cantin.