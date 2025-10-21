Répondre correctement aux payeurs de taxes

Selon un rapport de la Vérificatrice générale du Canada, seulement 17 % des réponses fournies aux contribuables par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont correctes.

Qu'est-ce qui explique ces graves défaillances?

Écoutez Jean-Denis Garon, député bloquiste dans le comté de Mirabel et économiste de formation, répondre à la question, mardi, au Québec maintenant.