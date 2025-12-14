Contenu de l'entente de principe avec la FMOQ

Le gouvernement Legault a semblé prêt à mettre de l’eau dans son vin dernièrement pour faire avancer le conflit avec les médecins entourant la loi 2.
Parmi ses concessions, qui ont permis une entente de principe avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) la semaine dernière, le gouvernement retirerait entre autres les indicateurs de performance et proposerait un nouveau mode de rémunération composé. Le gouvernement abaisse également sa cible, qui était de 1,2 million de Québécois pris en charge d’ici 2027, à 500 000 patients.
Écoutez Vincent Marissal, député indépendant dans Rosemont, discuter dimanche avec Denis Lévesque de cette proposition que les membres de la FMOQ ont jusqu’à vendredi prochain pour accepter.
«Le gouvernement recule en cinquième vitesse. C'est un désaveu rare du ministre de la Santé. Non seulement il s'est fait complètement tasser, mais ce pour quoi il se bat depuis des mois a complètement foutu le camp. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain dans cette affaire là. De toute façon, ça ne tenait pas la route. Il s'est tiré dans le pied en partant, puis le premier ministre ne l'a pas aidé. Je pense que le gouvernement a raté une occasion unique d'avoir une vraie révision du mode de rémunération.»