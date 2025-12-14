Contenu de l'entente de principe avec la FMOQ

Le gouvernement Legault a semblé prêt à mettre de l’eau dans son vin dernièrement pour faire avancer le conflit avec les médecins entourant la loi 2.

Parmi ses concessions, qui ont permis une entente de principe avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) la semaine dernière, le gouvernement retirerait entre autres les indicateurs de performance et proposerait un nouveau mode de rémunération composé. Le gouvernement abaisse également sa cible, qui était de 1,2 million de Québécois pris en charge d’ici 2027, à 500 000 patients.

Écoutez Vincent Marissal, député indépendant dans Rosemont, discuter dimanche avec Denis Lévesque de cette proposition que les membres de la FMOQ ont jusqu’à vendredi prochain pour accepter.