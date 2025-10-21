Ça brasse en France

Quelques événements majeurs font les manchettes en France actuellement:
- Nicolas Sarkozy, ancien président français, a été incarcéré à Paris pour cinq ans;
- Un vol spectaculaire de bijoux royaux, estimé à 88 millions d'euros, a eu lieu au Louvre;
- Le contexte politique français instable, marqué par la nomination de Sébastien Lecornu comme premier ministre.
Écoutez Alexandra Szacka, journaliste spécialisée en politique internationale, expliquer le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.