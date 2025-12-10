 Aller au contenu
Politique internationale
Nouvelle contrainte à la douane américaine

Les États-Unis veulent tout savoir de vos médias sociaux à la frontière

par 98.5

0:00
10:39

Entendu dans

La commission

le 10 décembre 2025 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau

et autres

Les États-Unis veulent tout savoir de vos médias sociaux à la frontière. / Adobe Stock

L'administration de Donald Trump continue de bousculer les relations internationales avec une nouvelle requête qui pourrait complexifier le passage des Canadiens aux douanes américaines.

Selon une requête qui a été annoncée, les ressortissants des pays qui n'ont pas besoin de visa pour de courts séjours, comme le Canada, la France et l'Allemagne, pourraient bientôt devoir fournir l'historique de tous leurs médias sociaux pour les cinq dernières années. Ils devront également donner les noms et adresses de tous les membres de leur famille.

Cette nouvelle politique, qui serait mise en place d'ici 60 jours, devrait provoquer une «énormément de pression» sur la Maison-Blanche.

Écoutez Guillaume Lavoie, analyste de la politique américaine, décortiquer l'actualité américaine, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il faudrait que vous partagiez l'historique des médias sociaux de tous vos médias sociaux pour les derniers 5 ans.»

Guillaume Lavoie

