Nouvelle contrainte à la douane américaine

L'administration de Donald Trump continue de bousculer les relations internationales avec une nouvelle requête qui pourrait complexifier le passage des Canadiens aux douanes américaines.

Selon une requête qui a été annoncée, les ressortissants des pays qui n'ont pas besoin de visa pour de courts séjours, comme le Canada, la France et l'Allemagne, pourraient bientôt devoir fournir l'historique de tous leurs médias sociaux pour les cinq dernières années. Ils devront également donner les noms et adresses de tous les membres de leur famille.

Cette nouvelle politique, qui serait mise en place d'ici 60 jours, devrait provoquer une «énormément de pression» sur la Maison-Blanche.

