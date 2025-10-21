Ça brasse dans certaines écoles du Québec

Environ 40% du personnel de soutien scolaire subit des violences physiques ou verbales, selon ce que révèle un sondage.

Cela a lieu principalement au primaire, incluant des cris (61%), du langage grossier (62%), des menaces et des agressions sexuelles (10%).

Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation?

Écoutez Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la CSN, apporter des éléments de réponse à cette question, mardi, à La commission.