Plus de la moitié du personnel de soutien scolaire est victime de violence physique au travail.

C'est ce qui ressort d'un sondage mené auprès de quelque 6000 membres de la Fédération des employés de services publics, qui dénonce que les mesures déployées par Québec jusqu'à maintenant n'ont pas donné beaucoup de résultats.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mardi.