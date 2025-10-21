Plus de la moitié du personnel de soutien scolaire est victime de violence physique au travail.
C'est ce qui ressort d'un sondage mené auprès de quelque 6000 membres de la Fédération des employés de services publics, qui dénonce que les mesures déployées par Québec jusqu'à maintenant n'ont pas donné beaucoup de résultats.
Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Si tu n'es pas capable de le gérer, ferme-le, privatise-le, envoie les enfants ailleurs. Ce n'est pas vrai qu'il va y avoir des ressources de l'État plus qu'il y en a maintenant. Arrêtons de rêver. C'est une situation difficile, il faut la gérer avec les moyens du bord et là-dedans, il y a des moyens radicaux.»