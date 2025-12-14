L'animateur du 106.9 Alexis Samson fait pour une 2e année consécutive une mise aux enchères assez originale lors de son émission : de la tarte aux chips fait par le journaliste Claude Boucher.
Cette initiative assez cocasse a permis de récolter 14k$ pour la pédiatrie sociale.
Écoutez le journaliste en Mauricie Steve Dubé raconter cette histoire, dimanche, lors du Tour du Québec au micro de Denis Lévesque.
Aussi dans ce segment :
- L'enquête de l'UPAC qui a mené à l'arrestation de cinq personnes pour une fraude de 19M$ dans l'affaire de la vente d'une résidence pour aînés.