Société
Tour du Québec

14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 09:02

Avec

Steve Dubé
Denis Lévesque

et autres

14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Steve Dubé / Cogeco Média

L'animateur du 106.9 Alexis Samson fait pour une 2e année consécutive une mise aux enchères assez originale lors de son émission : de la tarte aux chips fait par le journaliste Claude Boucher. 

Cette initiative assez cocasse a permis de récolter 14k$ pour la pédiatrie sociale. 

Écoutez le journaliste en Mauricie Steve Dubé raconter cette histoire, dimanche, lors du Tour du Québec au micro de Denis Lévesque. 

Aussi dans ce segment : 

  • L'enquête de l'UPAC qui a mené à l'arrestation de cinq personnes pour une fraude de 19M$ dans l'affaire de la vente d'une résidence pour aînés. 

