L'animateur du 106.9 Alexis Samson fait pour une 2e année consécutive une mise aux enchères assez originale lors de son émission : de la tarte aux chips fait par le journaliste Claude Boucher.

Cette initiative assez cocasse a permis de récolter 14k$ pour la pédiatrie sociale.

Écoutez le journaliste en Mauricie Steve Dubé raconter cette histoire, dimanche, lors du Tour du Québec au micro de Denis Lévesque.

