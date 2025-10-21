 Aller au contenu
Baseball
Une première depuis 1993

Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur

par 98.5

0:00
6:18

Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2025 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
Denis Lévesque / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto s'en vont en Série mondiale après avoir battu les Mariners de Seattle 4 à 3 lundi soir à l'occasion du septième et dernier match de la série finale de la Ligue américaine de baseball.

Un circuit de trois points de George Springer en septième manche a permis aux Jays de compléter leur remontée dans cette série qu'ils ont finalement remportée au compte de quatre victoires contre trois défaites.

Écoutez Denis Lévesque aborde le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il s'agira de la première présence de l'équipe torontoise en série mondiale depuis 1993.

Le premier match les opposant aux champions de la ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, aura lieu vendredi.

Vous aimerez aussi

Dernière chance pour les Blue Jays d’accéder à la Série mondiale
Le Québec maintenant
Dernière chance pour les Blue Jays d’accéder à la Série mondiale
0:00
4:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Des risques accrus de collusion?
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Rattrapage
Centres d'appel
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Rattrapage
Camionnage à rabais
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Rattrapage
1000 camionneurs québécois de moins
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Rattrapage
Conflit de travail
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»