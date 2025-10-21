Une première depuis 1993

Les Blue Jays de Toronto s'en vont en Série mondiale après avoir battu les Mariners de Seattle 4 à 3 lundi soir à l'occasion du septième et dernier match de la série finale de la Ligue américaine de baseball.

Un circuit de trois points de George Springer en septième manche a permis aux Jays de compléter leur remontée dans cette série qu'ils ont finalement remportée au compte de quatre victoires contre trois défaites.

Écoutez Denis Lévesque aborde le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il s'agira de la première présence de l'équipe torontoise en série mondiale depuis 1993.

Le premier match les opposant aux champions de la ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, aura lieu vendredi.