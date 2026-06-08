96% d'augmentation entre 2019 et 2026

Devant la hausse marquée du coût de la vie, la question d'un plafonnement du pourcentage des commissions des courtiers immobiliers suscite de vives réactions.

Entre 2019 et 2026, le coût des services d'un courtier immobilier a bondi de 96 %, alors que l'inflation n'a progressé que d'environ 23 % au cours de la même période. En 2019, la commission type de 4 % pour une maison au prix médian de 260 000 $ s'élevait à 10 400$. En 2026, avec un prix médian qui atteint désormais 511 850 $, cette même commission grimpe à 20 474 $.

Les critiques soutiennent ainsi que les courtiers profitent directement de l'appréciation immobilière sans pour autant fournir une charge de travail supplémentaire.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le courtage immobilier, lundi, à La commission.