Questionnaire obligatoire de Statistique Canada

Les Canadiens avaient jusqu'au 12 mai pour répondre au recensement obligatoire de Statistique Canada, qui sert à recueillir des données importantes.
Ceux qui n'ont pas encore rempli le questionnaire recevront éventuellement un appel ou une visite de la part de Statistique Canada afin de les inciter à le faire.
Écoutez Patrice Mathieu, directeur général du Programme du recensement à Statistique Canada, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de La commission.
«Je dirais qu'on a complété 80 %. Il reste encore un certain nombre de réponses à obtenir. Le recensement est fondamental et très important. La péréquation, le découpage des circonscriptions électorales, la planification des besoins en soins de santé, en services d'éducation et services de garde et services d'urgence, c'est basé sur les données du recensement. L'importance du recensement est critique pour notre démocratie.»