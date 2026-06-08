Questionnaire obligatoire de Statistique Canada

Les Canadiens avaient jusqu'au 12 mai pour répondre au recensement obligatoire de Statistique Canada, qui sert à recueillir des données importantes.

Ceux qui n'ont pas encore rempli le questionnaire recevront éventuellement un appel ou une visite de la part de Statistique Canada afin de les inciter à le faire.

Écoutez Patrice Mathieu, directeur général du Programme du recensement à Statistique Canada, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de La commission.