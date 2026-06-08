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Contrôle de la rage chez la faune

L'opération de vaccination des ratons laveurs lancée en Montérégie

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Entendu dans

La commission

le 8 juin 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'opération de vaccination des ratons laveurs lancée en Montérégie
L’objectif est de vacciner le plus d’animaux possible d’ici le 23 juin, en couvrant 32 municipalités, pour protéger la santé humaine et animale. / Bryan/ Adobe Stock

Face à la progression de la rage du raton laveur vers Montréal, le ministère de l'Environnement a lancé une opération de capture, vaccination et relâchement en Montérégie.

Interrogée par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, la biologiste Marianne Gagnier explique que la surveillance repose à 80 % sur les signalements citoyens d'animaux au comportement anormal (agressifs ou amorphes).

Transmissible à tout mammifère par la salive, la maladie fait l'objet d'une campagne visant à vacciner un maximum d'animaux d'ici le 23 juin.

Les autorités rappellent l'interdiction de déplacer les bêtes nuisibles et conseillent de vacciner les animaux domestiques.

Écoutez Marianne Gagnier, biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion et du contrôle de la rage du raton laveur, expliquer le tout, lundi à La commission. 

«Il faut faire particulièrement attention en ce moment à nos animaux domestiques, à s'assurer qu'ils sont bien vaccinés contre la rage.»

Marianne Gagnier, biologiste

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