Contrôle de la rage chez la faune

Face à la progression de la rage du raton laveur vers Montréal, le ministère de l'Environnement a lancé une opération de capture, vaccination et relâchement en Montérégie.

Interrogée par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, la biologiste Marianne Gagnier explique que la surveillance repose à 80 % sur les signalements citoyens d'animaux au comportement anormal (agressifs ou amorphes).

Transmissible à tout mammifère par la salive, la maladie fait l'objet d'une campagne visant à vacciner un maximum d'animaux d'ici le 23 juin.

Les autorités rappellent l'interdiction de déplacer les bêtes nuisibles et conseillent de vacciner les animaux domestiques.

Écoutez Marianne Gagnier, biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion et du contrôle de la rage du raton laveur, expliquer le tout, lundi à La commission.