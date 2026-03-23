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On fait le bilan du camp préparatoire des Blue Jays

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 mars 2026 19:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
On fait le bilan du camp préparatoire des Blue Jays
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto ont prolongé, lundi, les contrats du gérant John Schneider et du directeur général Ross Atkins.

Écoutez Jeremy Filosa faire le point sur la situation des Blue Jays de Toronto en cette dernière journée du camp préparatoire de la saison 2026 de baseball.

Les sujets discutés

  • De nouveaux contrats pour Schneider et Atkins;
  • Un super camp pour le lanceur Max Scherzer;
  • Comment combler la perte de Bo Bichette?;
  • Daulton Varsho peut-il frapper 150 coups sûrs?;
  • Addison Barger, une carte cachée pour les Jays?
  • Comment gérer la rotation des lanceurs?
  • Jeff Hoffman débute comme releveur numéro un, mais Tyler Rogers pourrait le remplacer si nécessaire.

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