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Inquiétudes des agriculteurs

TGV: «On ne veut pas avoir un Mirabel numéro deux» -Martin Caron

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 8 juin 2026 12:19

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
TGV: «On ne veut pas avoir un Mirabel numéro deux» -Martin Caron
TGV entre Québec et Toronto: les fédérations agricoles du Québec, de l’Ontario et la Fédération canadienne de l’agriculture s’opposent au projet. / Sylvie Bouchard/ Adobe Stock

Martin Caron, le président de l'UPA, afin de discuter des vives inquiétudes des agriculteurs entourant le projet de TGV entre Québec et Toronto. 

Bien que le PDG d’Alto, Martin Imbleau, promette des compensations financières généreuses pour les terres agricoles coupées en deux, l'UPA juge ces mesures insuffisantes pour un milieu de vie intergénérationnel. 

S’appuyant sur un rapport d'experts, Martin Caron remet en question la viabilité économique, les coûts et la rentabilité du TGV, suggérant qu'un train à grande fréquence (TGF) serait une alternative beaucoup moins dommageable.

Écoutez à ce sujet Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, lundi midi à La commission

«C'est pas juste une question d'argent dans ce cas-là, les milieux, les terres agricoles, les fermes, c'est des milieux de vie. [...] Alors donc là, l'objectif, c’est qu'on ne veut pas avoir un Mirabel numéro deux, là.»

Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles

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