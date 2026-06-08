Elle succède à Mary Simon

Louise Arbour a été assermentée comme 31e gouverneure générale du Canada lundi.

Alors que le rôle est souvent critiqué pour son aspect purement symbolique et son coût pour les contribuables, le constitutionnaliste et chroniqueur Frédéric Bérard croit que cette juriste d'exception pourra redonner ses lettres de noblesse à la fonction.

Connue pour son parcours impressionnant à la Cour suprême et au Tribunal pénal international, Mme Arbour est perçue comme une femme qui n’hésitera pas à faire bouger les choses, particulièrement en matière d'affaires étrangères et de droits humanitaires.

Écoutez Frédéric Bérard faire le point, lundi, à La commission.