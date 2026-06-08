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Insomnie chez les aînés: une thérapie virtuelle prometteuse

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 8 juin 2026 13:11

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Insomnie chez les aînés: une thérapie virtuelle prometteuse
Insomnie chez les aînés: une thérapie virtuelle prometteuse. / Pixel-Shot / Adobe Stock

Face aux problèmes d'insomnie qui touchent particulièrement les personnes âgées, une équipe du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal propose d'adapter la thérapie cognitivo-comportementale sous forme de vidéos interactives en ligne.

Cette innovation vise à améliorer l'accessibilité à ce traitement de première intention. Les premiers résultats cliniques obtenus auprès d'un groupe de participants démontrent qu'un peu plus de la moitié d'entre eux ont observé une amélioration de leurs symptômes cliniques de sommeil.

Écoutez la Dre Mathilde Reyt, docteure en neuroscience au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), lundi à La commission.

«Avec l'âge, il y a des changements qui vont arriver dans notre corps [...] C'est un petit peu pareil pour le système de notre sommeil, il va être un petit peu moins efficace au fur et à mesure de l'avancée en âge, et ce qui va mener à plus de fragmentation du sommeil...» 

Dre Mathilde Reyt

Autres sujets abordés

  • Les règles d'or de l'hygiène du sommeil;
  • La sensibilité à la caféine.

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