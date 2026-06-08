Insomnie chez les aînés: une thérapie virtuelle prometteuse

Face aux problèmes d'insomnie qui touchent particulièrement les personnes âgées, une équipe du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal propose d'adapter la thérapie cognitivo-comportementale sous forme de vidéos interactives en ligne.

Cette innovation vise à améliorer l'accessibilité à ce traitement de première intention. Les premiers résultats cliniques obtenus auprès d'un groupe de participants démontrent qu'un peu plus de la moitié d'entre eux ont observé une amélioration de leurs symptômes cliniques de sommeil.

Écoutez la Dre Mathilde Reyt, docteure en neuroscience au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM), lundi à La commission.