Deux mairesses et un spécialiste sonnent l'alarme

Les mairesses de Longueuil et de Mercier ainsi que Daniel Pilon de l'Organisme de bassin versant s’inquiètent des pénuries d'eau au Québec et signent une lettre ouverte commune dans La Presse.

Ils réclament notamment un BAPE consacré à ce phénomène qui affecte périodiquement la province.

Mais le Québec pourrait-il faire face un jour à un réel manque de cette ressource, alors qu'il dispose de 3% des réserves mondiales d’eau douce?

Écoutez Rébécca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours!, se pencher sur le sujet, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.