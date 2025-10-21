 Aller au contenu
Politique
Elle mettra fin à sa carrière politique en 2026

«Après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire» -Manon Massé

par 98.5

le 21 octobre 2025 07:59

«Après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire» -Manon Massé
Manon Massé, députée de Québec solidaire / La Presse Canadienne

La députée de Québec solidaire, Manon Massé, ne sera pas candidate à l'élection provinciale de 2026.

L'ancienne porte-parole du parti a indiqué qu'elle mettra fin à sa carrière politique, mais qu'elle restera députée et membre du caucus solidaire d'ici les prochaines élections.

Elle aura été députée de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques pendant 12 ans.

Écoutez Manon Massé, députée de Québec solidaire, expliquer pourquoi elle ne sera pas candidate lors des prochaines élections. 

«Je suis éreintée, je suis fatiguée, j'ai eu des problèmes de santé. Je me dis qu'après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est la fin d'un cycle pour moi, mais la relève est là.»

Manon Massé

Comment souhaite-t-elle que les gens se souviennent d'elle?

«Je suis convaincue qu'on va se souvenir de ma moustache. [...] Ceci étant dit, je pense que les gens ne pensent plus à ça. Ce que j'ai amené dans l'arène politique parlementaire québécoise, c'est que plein de gens sont capables de dire maintenant ''si elle, elle l'a fait, moi aussi je suis capable de le faire et j'ai ma place au parlement du Québec''. Alors ça, pour moi, c'est un legs bien important.»

Manon Massé

Elle aborde aussi le futur de Québec solidaire, soulignant que «même si on nous porte pour mort, on est très vivant et on va continuer de l'être».






