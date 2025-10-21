Elle mettra fin à sa carrière politique en 2026

La députée de Québec solidaire, Manon Massé, ne sera pas candidate à l'élection provinciale de 2026.

L'ancienne porte-parole du parti a indiqué qu'elle mettra fin à sa carrière politique, mais qu'elle restera députée et membre du caucus solidaire d'ici les prochaines élections.

Elle aura été députée de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques pendant 12 ans.

Écoutez Manon Massé, députée de Québec solidaire, expliquer pourquoi elle ne sera pas candidate lors des prochaines élections.