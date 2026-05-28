Trop de routes en mauvais états

Le déficit de maintien d'actifs du réseau routier s'élève à 31 milliards $, et non à 24,5 milliards $ comme l'avait précédemment affirmé le ministre des Finances, Éric Girard.

Ces chiffres proviennent d'un document obtenu par le chroniqueur Louis Lacroix auprès du sous-ministre adjoint à l'ingénierie et aux infrastructures au sein du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Frédéric Pellerin.

Lors d’une présentation faite le 14 mai dernier, il dévoilait que près de 51 % du réseau routier québécois était en mauvais état. Pire encore, 31 % des routes sont même en très mauvais état.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l'état de nos routes et des solutions à apporter, jeudi, à La commission.