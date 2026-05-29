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Il mise sur une «forteresse nord-américaine»

Carney séduit New York en s'appropriant le slogan de Trump

par 98.5

Carney séduit New York en s'appropriant le slogan de Trump
Le premier ministre Mark Carney prononce un discours et participe à une discussion informelle au Club économique de New York, à New York, le jeudi 28 mai 2026. / Sean Kilpatrick/ La Presse Canadienne

Devant le Club économique de New York, le premier ministre Mark Carney a surpris en affirmant qu'un «Canada fort peut Make America Great Again».

Pour l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin, l'utilisation de ce slogan phare de Donald Trump se veut une opération de séduction marquante auprès de l'auditoire new-yorkais.

À écouter

Un Canada fort contribuera à rendre l'Amérique «great again»

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
6:42

De son côté, le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas qualifie ce geste de manœuvre stratégique habile.

Selon lui, Carney offre un «cadeau symbolique qui ne coûte rien» pour flatter l’administration avant les négociations commerciales, tout en prônant une «forteresse nord-américaine» basée sur nos exportations massives de pétrole et de gaz.

À écouter

«Carney offre à Trump un petit cadeau symbolique qui ne coûte rien»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
0:00
5:01

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