Il mise sur une «forteresse nord-américaine»

Devant le Club économique de New York, le premier ministre Mark Carney a surpris en affirmant qu'un «Canada fort peut Make America Great Again».
Pour l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin, l'utilisation de ce slogan phare de Donald Trump se veut une opération de séduction marquante auprès de l'auditoire new-yorkais.
De son côté, le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas qualifie ce geste de manœuvre stratégique habile.
Selon lui, Carney offre un «cadeau symbolique qui ne coûte rien» pour flatter l’administration avant les négociations commerciales, tout en prônant une «forteresse nord-américaine» basée sur nos exportations massives de pétrole et de gaz.