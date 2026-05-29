Il mise sur une «forteresse nord-américaine»

De son côté, le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas qualifie ce geste de manœuvre stratégique habile.

Selon lui, Carney offre un «cadeau symbolique qui ne coûte rien» pour flatter l’administration avant les négociations commerciales, tout en prônant une «forteresse nord-américaine» basée sur nos exportations massives de pétrole et de gaz.