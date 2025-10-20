 Aller au contenu
Politique provinciale
Vote sur l’indépendance du Québec

Qu’est-ce que les réseaux sociaux pourraient changer au prochain référendum?

par 98.5

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2025 16:22

Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon

Si un référendum devait avoir lieu au cours des prochaines années, on assisterait à une campagne complètement différente de celle de 1995.

Les médias sociaux pourraient influencer considérablement l’opinion publique, alors que tous les citoyens ont aujourd’hui le pouvoir de promouvoir leurs idées.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Katia Gagnon aborder le sujet, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.

Elle explique que la division des opinions, déjà très marquée sur les réseaux sociaux, serait encore plus exacerbée en cas de débat référendaire.

«On parlait quand même d'une campagne, en 1995, qui avait divisé les familles, divisé des amis. Là, la polarisation serait bien plus importante. Et ça pose aussi toutes sortes de questions sur la loi électorale, la loi référendaire, dans le fond, qui gère les deux camps, les comités, les dépenses… Tout ça ne tient plus à l’ère numérique. Ça n’existe plus, ça. Je sais pas comment on va faire.»

Katia Gagnon

