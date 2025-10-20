Vote sur l’indépendance du Québec

Si un référendum devait avoir lieu au cours des prochaines années, on assisterait à une campagne complètement différente de celle de 1995.

Les médias sociaux pourraient influencer considérablement l’opinion publique, alors que tous les citoyens ont aujourd’hui le pouvoir de promouvoir leurs idées.

Elle explique que la division des opinions, déjà très marquée sur les réseaux sociaux, serait encore plus exacerbée en cas de débat référendaire.