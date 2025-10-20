Le torchon brûle encore entre le gouvernement du Québec et les médecins omnipraticiens. Les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions du projet de loi 106, qui vise à encadrer la rémunération des professionnels de la santé.

Alors que les négociations entre le ministre de la Santé et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont interrompues depuis plusieurs jours, le regroupement menace de déployer de nouveaux moyens de pression.

