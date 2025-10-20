 Aller au contenu
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression

La commission

le 20 octobre 2025 14:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
La commission / Cogeco Média

Le torchon brûle encore entre le gouvernement du Québec et les médecins omnipraticiens. Les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions du projet de loi 106, qui vise à encadrer la rémunération des professionnels de la santé.

Alors que les négociations entre le ministre de la Santé et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont interrompues depuis plusieurs jours, le regroupement menace de déployer de nouveaux moyens de pression.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout lors de leur revue de l’actualité, lundi, à La commission.

«Les deux fédérations ont quitté la table, là, ce matin. Madame Duranceau a dit : “Bien, écoutez, revenez à la table, on va essayer de s'entendre.” Oubliez ça, ça n'arrivera pas. On se dirige droit vers l'adoption du projet de loi 106 par bâillon.»

Nathalie Normandeau

