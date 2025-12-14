 Aller au contenu
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 07:41

Avec

Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
Deux fusillades, une à l'Université Brown aux États-Unis, l'autre sur la plage de Bondi en Australie, sont survenues au cours des dernières heures. / Jen McDermott / The Associated Press

Deux fusillades, une à l'Université Brown aux États-Unis, l'autre sur la plage de Bondi en Australie, sont survenues au cours des dernières heures. 

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand brosser le portrait de ces deux tragédies, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.

«Du côté des États-Unis, c'est un tireur qui a fait irruption dans une salle de classe. On parle de deux étudiants morts et de neuf étudiants blessés dans les dernières minutes. Selon les autorités, une personne d'intérêt a été ramenée, parce que le suspect est en fuite depuis hier soir. C'est la 75ᵉ fusillade dans un établissement scolaire cette année aux États-Unis, selon CNN. Et on est le 14 décembre. Le 14 décembre 2012, c'était la tuerie de Sandy Hook qui a fait 26 morts, dont 20 enfants, dans une école primaire aux États-Unis. C'est triste de voir à quel point, malgré tous les drames, ça ne change pas la situation.»

Caroline Bertrand

La journaliste résume ensuite également les faits concernant la fusillade à la plage de Bondi.

Aussi dans cette revue de presse :

  • Fin de la session parlementaire québécoise : Analyse de Véronique Prince à Radio-Canada «C'est vraiment une excellente analyse».
  • Sondage Reuters : les Américains croient de moins en moins que Donald Trump n'était pas au courant des crimes de Jeffrey Epstein.

