La Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) demande à François Legault d'intervenir personnellement pour dénouer l'impasse entre Québec et ses médecins.

Le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé qui ferait preuve d'entêtement et qui aurait une volonté de punir les médecins, selon lui.

François Legault a répondu à la missive en invitant les médecins spécialistes à reprendre les négociations dès maintenant, afin de convenir d'une entente, dans le cadre des paramètres déjà exprimés.

Écoutez le Dr Vincent Oliva aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne qu'il y a une colère profonde chez les médecins, il dénonce à nouveau le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins qu'il qualifie de fronde et de projet punitif et incohérent.

Abordant la question des demandes salariales des médecins, le Dr Oliva admet des demandes d'augmentations de 17%, loin des 30% qui sont avancés par le ministre de la Santé.

