La valeur du sport

En plus de leurs contrats loucratifs avec une équipe de la LNH, les joueurs de hockey professionnel peuvent ajouter du «glaçage sur le gâteau» en allant chercher des commandites.

C'est le cas des vedettes des Canadiens de Montréal.

À quoi ressemble les commandites pour ces athlètes de chez nous et d'ailleurs, maintenant et dans les prochaines années?

Écoutez Hugues Léger, DG de Tennis Montréal et spécialiste en marketing sportif, discuter des commandites pour les vedettes des Canadiens, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.