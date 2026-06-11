Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-Leblanc faire le survol de l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jeremy Filosa, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Mondial 2026
- Il y avait des amateurs de la diaspora mexicaine dans les bars de Montréal pour la rencontre Mexique-Afrique du Sud, en ce premier match du Mondial;
- On fait le bilan médical de joueurs du Canada qui entrent en action, vendredi;
- Des milliers de Mexicains ont manifesté dans les rues avant la rencontre à Mexico;
- On écoute les réactions des partisans du Mexique à Montréal, après la victoire de leur équipe;
- Les Montréalais sont déçus de ne pas avoir de matchs de la Coupe du monde;
- Le CF Montréal confirme son entraîneur jusqu'à la fin de la saison;
- Pascal Vincent devient l'adjoint à l'entraîneur avec le Kraken de Seattle;
- Darnell Nurse veut quitter les Oilers;
- Nikita Kucherov obtient le trophée Hart, Nick Suzuki termine au 5e rang du scrutin.