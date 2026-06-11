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Mondial 2026

Vivre la frénésie du Mondial avec les partisans du Mexique à Montréal

par 98.5 Sports

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18:33

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 11 juin 2026 21:30

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Vivre la frénésie du Mondial avec les partisans du Mexique à Montréal
Zachariel Cossette-LeBlanc / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-Leblanc faire le survol de l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jeremy Filosa, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Mondial 2026

  • Il y avait des amateurs de la diaspora mexicaine dans les bars de Montréal pour la rencontre Mexique-Afrique du Sud, en ce premier match du Mondial;
  • On fait le bilan médical de joueurs du Canada qui entrent en action, vendredi;
  • Des milliers de Mexicains ont manifesté dans les rues avant la rencontre à Mexico;
  • On écoute les réactions des partisans du Mexique à Montréal, après la victoire de leur équipe;
  • Les Montréalais sont déçus de ne pas avoir de matchs de la Coupe du monde;
  • Le CF Montréal confirme son entraîneur jusqu'à la fin de la saison;
  • Pascal Vincent devient l'adjoint à l'entraîneur avec le Kraken de Seattle;
  • Darnell Nurse veut quitter les Oilers;
  • Nikita Kucherov obtient le trophée Hart, Nick Suzuki termine au 5e rang du scrutin.

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