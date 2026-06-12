Dans la LNH, Nikita Kucherov remporte le trophée Hart avec 130 points, devant Nick Suzuki qui s'illustre au cinquième rang.

Pendant ce temps, les Hurricanes de la Caroline ont vaincu les Golden Knights de Vegas 4 à 2 lors du match numéro cinq de la série finale de la Coupe Stanley.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, vendredi à Lagacé le matin.

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