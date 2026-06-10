Les plus récents sondages Numeris confirment la position de force de Cogeco Média dans le paysage radiophonique montréalais. Porté par une performance exceptionnelle de ses émissions phares, le 98.5 redevient la station numéro un au Québec, tandis que CKOI et The Beat s'imposent comme les leaders incontestés des stations musicales francophones et anglophones.

Le 98.5 de retour au sommet

Après une lutte serrée, le 98.5 a officiellement récupéré son titre de radio la plus écoutée de la métropole et redevient la station numéro un dans la cible T2+, avec 21,2 parts de marché. Au printemps, le 98.5 a aussi rejoint près de deux millions d’auditeurs par semaine, une augmentation de 14% par rapport au printemps 2025. Par comparaison, Radio-Canada rejoint 1,01 million d’auditeurs par semaine, et Qub, 640 000 auditeurs.

Les auditeurs adorent les matchs des Canadiens de Montréal à l’antenne du 98.5 et la couverture du hockey durant les séries éliminatoires a atteint des sommets d’écoute avec plus de 85 parts de marché certains soirs, ce printemps.