Les plus récents sondages Numeris confirment la position de force de Cogeco Média dans le paysage radiophonique montréalais. Porté par une performance exceptionnelle de ses émissions phares, le 98.5 redevient la station numéro un au Québec, tandis que CKOI et The Beat s'imposent comme les leaders incontestés des stations musicales francophones et anglophones.
Le 98.5 de retour au sommet
Après une lutte serrée, le 98.5 a officiellement récupéré son titre de radio la plus écoutée de la métropole et redevient la station numéro un dans la cible T2+, avec 21,2 parts de marché. Au printemps, le 98.5 a aussi rejoint près de deux millions d’auditeurs par semaine, une augmentation de 14% par rapport au printemps 2025. Par comparaison, Radio-Canada rejoint 1,01 million d’auditeurs par semaine, et Qub, 640 000 auditeurs.
Les auditeurs adorent les matchs des Canadiens de Montréal à l’antenne du 98.5 et la couverture du hockey durant les séries éliminatoires a atteint des sommets d’écoute avec plus de 85 parts de marché certains soirs, ce printemps.
«Le retour du 98.5 en tête des radios québécoises est une excellente nouvelle et une grande fierté pour toute notre équipe. Après une période de forte concurrence, ces résultats démontrent la solidité de notre offre et le lien de confiance que nous entretenons avec les auditeurs. Avec près de deux millions d’auditeurs chaque semaine et six de nos sept émissions quotidiennes en tête chez les 25-54 ans, nous avons toutes les raisons d’être enthousiastes pour la suite. Je tiens à remercier mes collègues et tous nos artisans qui travaillent sans relâche pour informer, divertir et accompagner nos auditeurs.»
96.9 CKOI rayonne en grand leader musical
La station affirme avec brio son leadership incontesté en tant que radio musicale numéro un. Avec 11,8 parts de marché en adultes 25-54, la station et ses émissions phares, Debout les comiques, Le retour des comiques, CKOI ta toune et Franky Hollywood sortent grandes gagnantes. Cette lancée s'accentue de jour en jour grâce à une force d'attraction unique : la confiance renouvelée de plus de 1,6 million d'auditeurs chaque semaine, consolidant fièrement la position de CKOI au sommet du marché.
Rythme 105.7 confirme une fois de plus son statut de pilier musical incontournable !
La station maintient sa position de force et devance fièrement sa rivale Rouge FM, s'installant confortablement dans le top 3 des classements musicaux du marché. Ce succès n'est que le prélude d'un automne qui s'annonce mémorable et marqué par le grand retour de Julie Bélanger et du duo Marie-Eve Janvier et Maripier Morin qui promettent de faire vibrer le cœur des Québécois.es tout au long de la prochaine saison.
The Beat 92.5, Montreal’s Perfect Mix
Succès anglophone : The Beat 92.5 continue de régner sur le marché anglophone, conservant son titre de station musicale numéro un pour une décennie consécutive avec 18,4 parts du marché musical anglophone.
«Je tiens à saluer le travail de nos équipes musicales pour ces résultats de printemps. La position de leader de CKOI chez les adultes, le maintien de Rythme 105.7 dans le top 3 du marché, et la constance de The Beat 92.5 qui demeure la station musicale numéro Un anglophone pour une dixième année consécutive confirment la force de nos programmations. Bravo à nos équipes pour leur engagement quotidien auprès des auditeurs.»
Radio Circulation
Véritable copilote des Montréalais.es, Radio Circulation 730 AM s’impose plus que jamais comme l’allié indispensable pour naviguer entre les cônes oranges et les chantiers, offrant une bouée de sauvetage en temps réel à près de 520 000 auditeurs au cours du printemps.