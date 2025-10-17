Le projet de constitution du Québec, proposé par la CAQ, soulève la nécessité d’une consultation populaire, selon Biz, idéalement via une Assemblée constituante, contrairement aux constitutions canadiennes de 1867 et 1982 adoptées sans référendum.

Il souligne le conflit entre droits collectifs (vivre en français, État laïc) et droits individuels protégés par la Constitution canadienne, illustrant la subordination du Québec au Canada et la difficulté d’émancipation provinciale, avec des références à la Charte des droits et libertés et la nuit des longs couteaux.

Écoutez Biz, libéré sur parole, donner son avis sur le projet constitutionnel, vendredi, au Québec maintenant.