Politique provinciale
Projet de constitution du Québec

«La CAQ aurait avantage à consulter le peuple: c'est la loi des lois» -Biz

par 98.5

0:00
6:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 octobre 2025 16:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«La CAQ aurait avantage à consulter le peuple: c'est la loi des lois» -Biz
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Le projet de constitution du Québec, proposé par la CAQ, soulève la nécessité d’une consultation populaire, selon Biz, idéalement via une Assemblée constituante, contrairement aux constitutions canadiennes de 1867 et 1982 adoptées sans référendum.

Il souligne le conflit entre droits collectifs (vivre en français, État laïc) et droits individuels protégés par la Constitution canadienne, illustrant la subordination du Québec au Canada et la difficulté d’émancipation provinciale, avec des références à la Charte des droits et libertés et la nuit des longs couteaux.

Écoutez Biz, libéré sur parole, donner son avis sur le projet constitutionnel, vendredi, au Québec maintenant

