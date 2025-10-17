Filière batterie

L’ex-ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, propose d'imposer un quota de 10 à 15% pour l'importation de véhicules électriques chinois au Canada. Est-ce une bonne idée?

L'expert automobile Benoît Charette analyse les avantages - accessibilité accrue, décarbonation, concurrence - et les inconvénients - dumping, dépendance à la Chine, sécurité des données.

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, faire les pour et les contre de cette proposition.