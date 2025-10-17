«C'est clair qu'il y a un vent de face géopolitique [...] La stratégie va être reportée dans le temps [...] je pense qu'il faut être patient. Ces filières-là, je pense à la filière aéronautique par exemple, ça a pris des années [...] C'est un chemin qui est complexe, il y a des embûches. C'est jamais le chemin qu'on pense avoir, mais il faut regarder en bout de piste. J'ai encore confiance en cette industrie-là à cause de nos minéraux critiques.»