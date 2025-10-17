Un nouveau sondage pour la mairie de Montréal donne la candidate Soraya Martinez Ferrara toujours en tête face à Luc Rabouin, et le taux d'indécision demeure élevé.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se demandent si Luc Rabouin doit composer avec le bilan controversé de Valérie Plante et si son style, jugé trop «studieux», lui nuit.

Écoutez la discussion d’ouverture entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.

Autres sujets abordés