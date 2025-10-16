Mark Carney propose de resserrer la justice criminelle canadienne en limitant la libération sous caution et en durcissant les peines pour certains crimes violents.

Le premier ministre du Canada annonce également le renversement du fardeau de la preuve pour la mise en liberté sous caution pour crimes graves et l’ajout de 1000 agents de la GRC.

Écoutez l'analyse du criminaliste Jean Pierre Rancourt, au micro de Philippe Cantin, jeudi.