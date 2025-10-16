 Aller au contenu
Société
Justice

«Je ne pense pas que ça change grand-chose.» - Jean Pierre Rancourt

par 98.5

0:00
6:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2025 16:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je ne pense pas que ça change grand-chose.» - Jean Pierre Rancourt
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Mark Carney propose de resserrer la justice criminelle canadienne en limitant la libération sous caution et en durcissant les peines pour certains crimes violents.

Le premier ministre du Canada annonce également le renversement du fardeau de la preuve pour la mise en liberté sous caution pour crimes graves et l’ajout de 1000 agents de la GRC.

Écoutez l'analyse du criminaliste Jean Pierre Rancourt, au micro de Philippe Cantin, jeudi.

«À mon avis, aujourd’hui, les juges gardent incarcérés les gens qui peuvent être dangereux pour la société. Alors je ne pense pas que ça change grand-chose.»

Jean Pierre Rancourt

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

40% des jeunes de la DPJ abandonnent l’école à 18 ans
Lagacé le matin
40% des jeunes de la DPJ abandonnent l’école à 18 ans
0:00
7:25
Fraude en ligne: l'équipe de Sheryl Crow met ses fans en garde
Lagacé le matin
Fraude en ligne: l'équipe de Sheryl Crow met ses fans en garde
0:00
3:44

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
Mark Carney, un chef libéral ou conservateur?
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
Recapitulatif politique à saveur sportive
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
Match Canadiens contre Predators
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
Le Québec maintenant
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
L'Afghanistan: une destination touristique?
Tourisme
L'Afghanistan: une destination touristique?
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Le ministre ne reculera pas
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
Économie
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
Katy Perry et Justin Trudeau
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
«Le ton actuel est intenable» - Le Dr Benoit Heppell
Négociations avec les médecins
«Le ton actuel est intenable» - Le Dr Benoit Heppell
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
Canadiens de Montréal
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
Sport'Aide vise à éduquer les jeunes hommes sur les comportements positifs
Programme «Demain, un homme»
Sport'Aide vise à éduquer les jeunes hommes sur les comportements positifs
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
L'enseignement des étudiants en péril
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30