Le ministre ne reculera pas

Après la Fédération des médecins omnipraticiens, mercredi, en fin de journée, c’est au tour, jeudi, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) de suspendre sa médiation avec le gouvernement.
Est-ce que le ministre Christian Dubé a fait son temps?
Écoutez à ce sujet l'ancienne ministre et analyste politique Christine St-Pierre en discuter avec Philippe Cantin.
Les mots de La Fédération des médecins spécialistes ont été très durs: on désigne le ministre Dubé comme le «fossoyeur en chef».
«Selon les appels que je fais, le ministre Christian Dubé va aller jusqu'au bout. On dit même qu'il y aurait fort probablement un bâillon avant la relâche du temps des Fêtes», souligne Christine St-Pierre.
«Christian Dubé, ce qu'il recherche... Il a besoin d'un legs. C'est ce que tout le monde dit. Il veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106 pour casser les médecins. Mais du côté des médecins spécialistes, jamais ils n'accepteront de voir un fonctionnaire évaluer leur rémunération. Du côté des médecins omnipraticiens, là, l'enjeu, c'est: est-ce que les médecins doivent travailler à plein temps, ou on peut leur permettre de faire autant de temps partiel? Ce n'est pas facile. Cest très, très compliqué. On a un ministre qui est braqué sur ses positions, puis là, ça donne les résultats que l'on voit aujourd'hui.»