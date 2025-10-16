 Aller au contenu
Politique provinciale
Le ministre ne reculera pas

«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»

par 98.5

0:00
8:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2025 16:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Christine St-Pierre / Cogeco Média

Après la Fédération des médecins omnipraticiens, mercredi, en fin de journée, c’est au tour, jeudi, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) de suspendre sa médiation avec le gouvernement. 

Est-ce que le ministre Christian Dubé a fait son temps?

Écoutez à ce sujet l'ancienne ministre et analyste politique Christine St-Pierre en discuter avec Philippe Cantin.

Les mots de La Fédération des médecins spécialistes ont été très durs: on désigne le ministre Dubé comme le «fossoyeur en chef».

«Selon les appels que je fais, le ministre Christian Dubé va aller jusqu'au bout. On dit même qu'il y aurait fort probablement un bâillon avant la relâche du temps des Fêtes», souligne Christine St-Pierre.

«Christian Dubé, ce qu'il recherche... Il a besoin d'un legs. C'est ce que tout le monde dit. Il veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106 pour casser les médecins. Mais du côté des médecins spécialistes, jamais ils n'accepteront de voir un fonctionnaire évaluer leur rémunération. Du côté des médecins omnipraticiens, là, l'enjeu, c'est: est-ce que les médecins doivent travailler à plein temps, ou on peut leur permettre de faire autant de temps partiel? Ce n'est pas facile. Cest très, très compliqué. On a un ministre qui est braqué sur ses positions, puis là, ça donne les résultats que l'on voit aujourd'hui.»

Christine St-Pierre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«La situation est urgente» - Maxence Pelletier-Lebrun
La commission
«La situation est urgente» - Maxence Pelletier-Lebrun
0:00
5:09
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
Le Québec maintenant
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
0:00
11:55

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
Mark Carney, un chef libéral ou conservateur?
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
Recapitulatif politique à saveur sportive
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
Match Canadiens contre Predators
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
«Je ne pense pas que ça change grand-chose.» - Jean Pierre Rancourt
Justice
«Je ne pense pas que ça change grand-chose.» - Jean Pierre Rancourt
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
Le Québec maintenant
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
L'Afghanistan: une destination touristique?
Tourisme
L'Afghanistan: une destination touristique?
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
Économie
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
Katy Perry et Justin Trudeau
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
«Le ton actuel est intenable» - Le Dr Benoit Heppell
Négociations avec les médecins
«Le ton actuel est intenable» - Le Dr Benoit Heppell
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
Canadiens de Montréal
Un match d'ouverture mémorable pour les Canadiens
Sport'Aide vise à éduquer les jeunes hommes sur les comportements positifs
Programme «Demain, un homme»
Sport'Aide vise à éduquer les jeunes hommes sur les comportements positifs
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
L'enseignement des étudiants en péril
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30