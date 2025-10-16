Développement économique

Northvolt semble avoir entrainé d'autres projets dans sa chute.

À Bécancour, General Motors (GM) et POSCO mettent sur pause la phase deux de leur projet Ultium CAM, pour une durée indéterminée.

Frédéric Laurin, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, critique la stratégie gouvernementale de créer une filière batterie sans expertise locale ni réseau de sous-traitants.

Écoutez son analyse au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.