Développement économique

Northvolt semble avoir entrainé d'autres projets dans sa chute.
À Bécancour, General Motors (GM) et POSCO mettent sur pause la phase deux de leur projet Ultium CAM, pour une durée indéterminée.
Frédéric Laurin, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, critique la stratégie gouvernementale de créer une filière batterie sans expertise locale ni réseau de sous-traitants.
Écoutez son analyse au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.
«À part les prix de l'électricité et à part la proximité éventuelle de la ressource naturelle, on n'a pas les expertises techniques, on n'a pas les sous-traitants techniques, on n'a pas la recherche scientifique, une ampleur suffisante pour faire vivre une telle filière au Québec.»