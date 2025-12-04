 Aller au contenu
Phénomène de plus en plus fréquent

Faites-vous du présentéisme au travail afin d’éviter la vie familiale?

le 4 décembre 2025 11:07

Marie-Eve Tremblay
Avez-vous déjà feint d’avoir une réunion au travail pour éviter d’être présent à la maison? / Kirsten Davis/peopleimages.com / Adobe Stock

Avez-vous déjà feint d’avoir une réunion au travail pour éviter d’être présent à la maison? Selon un reportage du Figaro, ce phénomène est de plus en plus fréquent en France, mais aussi ailleurs dans le monde. 

Des salariés prétendent être débordés par le travail afin de rester au bureau plus longtemps et d’éviter certains problèmes à la maison.

Avez-vous déjà fait du présentéisme au travail uniquement afin d’éviter la vie familiale?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Guillaume Desnoyers, conseiller en ressources humaines agréé, associé principal chez Desnoyers recherche de cadres, à Radio Textos

