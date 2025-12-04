Phénomène de plus en plus fréquent

Avez-vous déjà feint d’avoir une réunion au travail pour éviter d’être présent à la maison? Selon un reportage du Figaro, ce phénomène est de plus en plus fréquent en France, mais aussi ailleurs dans le monde.

Des salariés prétendent être débordés par le travail afin de rester au bureau plus longtemps et d’éviter certains problèmes à la maison.

Avez-vous déjà fait du présentéisme au travail uniquement afin d’éviter la vie familiale?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Guillaume Desnoyers, conseiller en ressources humaines agréé, associé principal chez Desnoyers recherche de cadres, à Radio Textos.