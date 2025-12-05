Achat de votes

En réponse directe aux allégations de fraude lors de la course à la chefferie de Pablo Rodriguez, le ministre Jean-François Roberge a déposé la Loi visant à renforcer l'intégrité du vote dans le cadre des campagnes à la direction d'un parti politique.

Il indique que de payer quelqu'un pour un vote n'est pas illégal dans le cadre d'une course à la chefferie.

Monsieur Roberge, qui se dit surpris de cette « faille » dans la loi, s'attend à ce que le projet soit adopté rapidement, avec l'appui de tous les partis.

Écoutez sa discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi, à La commission.

Autre sujet abordé: