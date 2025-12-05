Vers une relance des négos vendredi

Le premier ministre François Legault et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) Marc-André Amyot se rencontreront vendredi après-midi.
Ils tenteront de dénouer l'impasse dans leurs négociations qui avaient été rompues jeudi.
Plusieurs pans de la loi 2 font toujours obstacle à une entente.
Écoutez le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, faire le point vendredi à Lagacé le matin.
«Mon message, moi, c'est que je suis prêt à m'impliquer personnellement avec [la présidente du Conseil du trésor] France-Élaine Duranceau toute la fin de semaine, avec nos négociateurs, et ce, pour dénouer cette impasse-là.»
Le Dr Amyot a par ailleurs confirmé que la rencontre de jeudi a été très brève, autour d'une quinzaine de minutes, avant que les parties décident de mettre un terme aux négos.