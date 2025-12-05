 Aller au contenu
Politique provinciale
Vers une relance des négos vendredi

«Je suis prêt à m'impliquer toute la fin de semaine» -Marc-André Amyot

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 décembre 2025 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Marc-André Amyot
«Je suis prêt à m'impliquer toute la fin de semaine» -Marc-André Amyot
Le Dr Marc-André Amyot / La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) Marc-André Amyot se rencontreront vendredi après-midi.

Ils tenteront de dénouer l'impasse dans leurs négociations qui avaient été rompues jeudi.

Plusieurs pans de la loi 2 font toujours obstacle à une entente.

Écoutez le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, faire le point vendredi à Lagacé le matin.

«Mon message, moi, c'est que je suis prêt à m'impliquer personnellement avec [la présidente du Conseil du trésor] France-Élaine Duranceau toute la fin de semaine, avec nos négociateurs, et ce, pour dénouer cette impasse-là.»

Marc-André Amyot

Le Dr Amyot a par ailleurs confirmé que la rencontre de jeudi a été très brève, autour d'une quinzaine de minutes, avant que les parties décident de mettre un terme aux négos.

