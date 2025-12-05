Vers une relance des négos vendredi

Le premier ministre François Legault et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) Marc-André Amyot se rencontreront vendredi après-midi.

Ils tenteront de dénouer l'impasse dans leurs négociations qui avaient été rompues jeudi.

Plusieurs pans de la loi 2 font toujours obstacle à une entente.

