Crise au Parti libéral du Québec

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec n'est pas près de s'atténuer ; après l'expulsion de Marwah Rizqy, c'est au tour de la députée de Chomedy, Sona Lakhoyan Olivier, de se faire montrer la porte de la formation politique.

TVA a également révélé qu’une pétition circule au PLQ dans laquelle des militants réclament le départ de Pablo Rodriguez.

Écoutez Victor Henriquez, expert en gestion de crise, en discuter vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.