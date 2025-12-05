 Aller au contenu
Politique provinciale
Parti libéral du Québec

«Une autre très mauvaise semaine pour Pablo Rodriguez»

par 98.5

0:00
10:34

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 décembre 2025 07:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a annoncé jeudi soir que la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, était exclue du caucus libéral.

Selon les informations obtenues, l’enquête porte sur l’utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomedey à des fins partisanes à l’occasion de la course à la chefferie du PLQ.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

