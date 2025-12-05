Le Parti libéral du Québec (PLQ) a annoncé jeudi soir que la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, était exclue du caucus libéral.

Selon les informations obtenues, l’enquête porte sur l’utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomedey à des fins partisanes à l’occasion de la course à la chefferie du PLQ.

