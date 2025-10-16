Après la déconfiture de Northvolt, deux autres projets de la filière batterie sont en péril à Bécancour.

Radio-Canada a appris que GM et POSCO mettent sur pause pour une durée indéterminée la phase 2 de leur projet Ultium Cam.

Comme les projets de la filière batterie sont liés les uns aux autres, puisque la fabrication d'une batterie passe par différentes étapes, la minière Vale annule son projet de construction d'usine qui devait l'alimenter.

