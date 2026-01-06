Les États-Unis pourraient-ils envahir le Groenland? Peut-être pas...
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter une nouvelle exclusive du Wall Street Journal au micro de Philippe Cantin.
Selon le Wall Street Journal, le secrétaire d'État américain Marco Rubio aurait dit à des élus américains que «le but de Trump n'est pas d'envahir le Groenland, mais de l'acheter du Danemark.»
«Ça ne serait pas un mouvement militaire, mais une transaction».
Les autres sujets discutés
- Donald Trump lorgne également vers l'Amérique latine et les immenses réserves de terres rares et autres métaux stratégiques, nous apprend une analyse de la Financière Banque Nationale. Ces minéraux sont très prisés, notamment pour la filière batterie.
- À ce sujet, un autre joueur est sur le point de tomber au Québec. Il s’agit de Lithion Technologies, un spécialiste du recyclage des batteries. Aucun repreneur ne se pointe à l’horizon;
- En Norvège, 96,5% des nouveaux véhicules vendus en 2025 étaient 100% électriques.