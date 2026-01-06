Les États-Unis pourraient-ils envahir le Groenland? Peut-être pas...

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter une nouvelle exclusive du Wall Street Journal au micro de Philippe Cantin.

Selon le Wall Street Journal, le secrétaire d'État américain Marco Rubio aurait dit à des élus américains que «le but de Trump n'est pas d'envahir le Groenland, mais de l'acheter du Danemark.»

«Ça ne serait pas un mouvement militaire, mais une transaction».

Les autres sujets discutés