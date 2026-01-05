Plus de transparence

Une révolution silencieuse touche le portefeuille des investisseurs canadiens.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle réglementation oblige les institutions financières à divulguer, noir sur blanc et en dollars sonnants, le montant total des frais payés pour la gestion de vos placements.

Pour le planificateur financier et chroniqueur Fabien Major, cette transparence accrue, bien que potentiellement choquante pour certains, est un outil essentiel pour évaluer la véritable valeur des conseils reçus.

Écoutez l'expert faire le point, lundi midi, à La commission.