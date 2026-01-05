 Aller au contenu
Économie
Plus de transparence

Frais de gestion: une révolution silencieuse pour les investisseurs?

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

La commission

le 5 janvier 2026 12:49

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Une révolution silencieuse touche le portefeuille des investisseurs canadiens. / Itchaznong/Adobe Stock

Une révolution silencieuse touche le portefeuille des investisseurs canadiens.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle réglementation oblige les institutions financières à divulguer, noir sur blanc et en dollars sonnants, le montant total des frais payés pour la gestion de vos placements.

Pour le planificateur financier et chroniqueur Fabien Major, cette transparence accrue, bien que potentiellement choquante pour certains, est un outil essentiel pour évaluer la véritable valeur des conseils reçus.

Écoutez l'expert faire le point, lundi midi, à La commission.

