Immobilier
Le prix des maisons a explosé

Malgré l'incertitude, rien ne semble perturber le marché immobilier.

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

La commission

le 14 octobre 2025 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Malgré l'incertitude, rien ne semble perturber le marché immobilier. / Adobe Stock

Malgré les grèves, les pertes d’emplois, le chômage qui augmente, rien ne semble perturber le marché immobilier.

Le prix des maisons a explosé et pourtant, il y a toujours des acheteurs au rendez-vous. Pourquoi donc?

Écoutez l'économiste experte, marché immobilier et économie du Québec à l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Hélène Bégin, aborder la question, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne que l’accès à la propriété reste difficile pour les jeunes, qui dépendent souvent de dons familiaux ou d’héritages pour y arriver, tandis que la demande soutenue et l’offre limitée maintiennent la pression sur les prix.

