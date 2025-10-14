Malgré les grèves, les pertes d’emplois, le chômage qui augmente, rien ne semble perturber le marché immobilier.

Le prix des maisons a explosé et pourtant, il y a toujours des acheteurs au rendez-vous. Pourquoi donc?

Écoutez l'économiste experte, marché immobilier et économie du Québec à l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Hélène Bégin, aborder la question, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne que l’accès à la propriété reste difficile pour les jeunes, qui dépendent souvent de dons familiaux ou d’héritages pour y arriver, tandis que la demande soutenue et l’offre limitée maintiennent la pression sur les prix.