Cas d'un homme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

La douche en verre trempé d'un propriétaire d'une maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac a explosé dans la nuit de dimanche à lundi, révèle un article du Journal de Montréal.
Écoutez Chantal Robichaud, représentante chez Industries Vanier, un distributeur de produits verriers, expliquer ce phénomène, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est un cas rare, mais ce n'est pas à négliger. Ça peut se produire, c'est ce qu'on appelle un bris spontané. Ce que je peux vous dire, c'est que les douches en verre, habituellement, sont supposées d'être en verre trempé, le verre trempé étant une résistance mécanique et thermique qui est supérieure.»