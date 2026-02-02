Cas d'un homme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

La douche en verre trempé d'un propriétaire d'une maison à Sainte-Marthe-sur-le-Lac a explosé dans la nuit de dimanche à lundi, révèle un article du Journal de Montréal.

Écoutez Chantal Robichaud, représentante chez Industries Vanier, un distributeur de produits verriers, expliquer ce phénomène, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.