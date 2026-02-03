Nouvelles en rafale

La CAQ fait face à une session législative difficile alors que l'opposition et le mécontentement populaire concernant les réformes de l'immigration s'intensifient.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a exposé un programme législatif chargé, incluant la transparence syndicale et la loi sur la laïcité.

Cependant, les animateurs et les auditeurs restent focalisés sur le Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Nathalie Normandeau estime que la crise du PEQ — particulièrement le refus d'accorder une «clause grand-père» aux candidats actuels — pourrait causer la perte de la CAQ lors des prochaines élections.

Écoutez la discussion des Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à propos de différents points chauds de l'actualité, mardi.

Autres sujets abordés: