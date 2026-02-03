 Aller au contenu
Politique provinciale
Une avancée significative

75 000 Québécois de plus ont désormais un médecin de famille

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 3 février 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
75 000 Québécois de plus ont désormais un médecin de famille
La FMOQ annonce que 75 000 nouveaux patients ont été pris en charge grâce à une entente avec le gouvernement du Québec. / Drazen/ Adobe Stock

Une avancée significative vient de s'opérer dans le réseau de la santé alors que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) confirme que 75 000 nouveaux patients ont été pris en charge par des médecins de famille à travers la province.

Cette annonce marque un pas de plus vers l'amélioration de l'accès aux soins de proximité. Le Dr Marc-André Amyot souligne que cet effort soutenu des médecins de famille vise à réduire la liste d'attente du Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (GACO), malgré les défis persistants de main-d'œuvre et la charge administrative qui pèse sur les cliniques.

Cette augmentation de la prise en charge témoigne d'une volonté de stabiliser le suivi des patients les plus vulnérables.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Autres sujets traités:

  • L'impact de la bureaucratie sur le temps accordé aux patients;
  • Les défis de la relève médicale en région.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

