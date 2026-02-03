Une avancée significative vient de s'opérer dans le réseau de la santé alors que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) confirme que 75 000 nouveaux patients ont été pris en charge par des médecins de famille à travers la province.

Cette annonce marque un pas de plus vers l'amélioration de l'accès aux soins de proximité. Le Dr Marc-André Amyot souligne que cet effort soutenu des médecins de famille vise à réduire la liste d'attente du Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (GACO), malgré les défis persistants de main-d'œuvre et la charge administrative qui pèse sur les cliniques.

Cette augmentation de la prise en charge témoigne d'une volonté de stabiliser le suivi des patients les plus vulnérables.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Autres sujets traités: