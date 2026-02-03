Remboursement

 Aller au contenu
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes

le 3 février 2026 14:53

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes
La durée pour qu'une plainte soit traitée par l’Office des transports du Canada serait de trois ans, révèle mardi CTV News. / muratart / Adobe Stock

La durée pour qu'une plainte soit traitée par l’Office des transports du Canada serait de trois ans, selon ce que révèle CTV News mardi. 

Écoutez Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de Vol En Retard, discuter des clients qui doivent patienter longtemps pour se faire indemniser.

«Ce que ça crée, c'est une mauvaise pratique parce que les transporteurs qui ne veulent pas payer l'indemnité refusent. Le passager a deux options : soit il abandonne, ce qui arrive dans 90% des cas au Canada, soit continuent devant l'Office va attendre trois ans. S'il obtient un jugement, finalement, la compagnie va payer exactement le même montant qu'elle aurait dû payer aujourd'hui, mais dans trois ans. Donc, c'est un peu comme différer le paiement.»

Jacob Charbonneau

